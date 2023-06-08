Підрив Каховської ГЕС має бути підставою для санкцій проти атомної галузі РФ, - МЗС

Підрив Каховської ГЕС безпосередньо впливає на безпеку Запорізької АЕС - найбільшого ядерного об’єкту в Європі. Цей злочин РФ має стати підставою для запровадження санкцій проти російської атомної галузі.

Про це заявила на брифінгу директорка Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Олександра Василенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Підрив Каховської ГЕС – це прямий індикатор того, що порушено систему безпеки одного з найбільших українських ядерних об’єктів, Запорізької атомної станції…Тому так, цей діалог (щодо застосування санкцій проти атомної галузі РФ, – Ред.) ведеться", – наголосила Василенко.

Коментуючи 11-й пакет санкцій, який зараз узгоджує ЄС, вона нагадала, що основну увагу в ньому приділено припиненню логістичного та фінансового обходу обмежень.

Київ наполягає на розширенні списку товарів подвійного призначення, прекурсорів, хімічних елементів, друкованих плат, які використовуються в ядерній і ракетобудівній сфері. Крім того, Україна привертає увагу до військово-промислового комплексу РФ, тих підприємств, які поки не потрапили під санкції, а також до всього ланцюжка виробництва російської бронетехніки та крилатих ракет.

"Ми бачимо, як РФ розвиває коридор південь-північ для того, щоб отримувати санкційні товари. Це зв’язок РФ із Іраном. Ми намагаємося зробити так, щоб цей коридор не розвивався. Ми говоримо із страховими компаніями, з компаніями, які надають фінансові послуги для перевізників, щоб унеможливити постачання", - додала Василенко.

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Як повідомлялося сьогодні, країни-члени Євросоюзу не змогли узгодити між собою новий пакет санкцій проти Росії