Підрив Каховської ГЕС має бути підставою для санкцій проти атомної галузі РФ, - МЗС
Про це заявила на брифінгу директорка Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Олександра Василенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"Підрив Каховської ГЕС – це прямий індикатор того, що порушено систему безпеки одного з найбільших українських ядерних об’єктів, Запорізької атомної станції…Тому так, цей діалог (щодо застосування санкцій проти атомної галузі РФ, – Ред.) ведеться", – наголосила Василенко.
Коментуючи 11-й пакет санкцій, який зараз узгоджує ЄС, вона нагадала, що основну увагу в ньому приділено припиненню логістичного та фінансового обходу обмежень.
Київ наполягає на розширенні списку товарів подвійного призначення, прекурсорів, хімічних елементів, друкованих плат, які використовуються в ядерній і ракетобудівній сфері. Крім того, Україна привертає увагу до військово-промислового комплексу РФ, тих підприємств, які поки не потрапили під санкції, а також до всього ланцюжка виробництва російської бронетехніки та крилатих ракет.
"Ми бачимо, як РФ розвиває коридор південь-північ для того, щоб отримувати санкційні товари. Це зв’язок РФ із Іраном. Ми намагаємося зробити так, щоб цей коридор не розвивався. Ми говоримо із страховими компаніями, з компаніями, які надають фінансові послуги для перевізників, щоб унеможливити постачання", - додала Василенко.
Як повідомлялося сьогодні, країни-члени Євросоюзу не змогли узгодити між собою новий пакет санкцій проти Росії