Україна розпочала контрнаступ, - західні ЗМІ

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомляють, що Україна розпочала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, ABC News із посиланням на двох українських чиновників, зокрема на джерело в оточенні Зеленського, зазначає, що активна фаза українського контрнаступу триває.

"За останні кілька годин відбулися значні зміни. У кількох повідомленнях зазначалося, що на південному сході України, на південь від великого українського міста Запоріжжя, почалася велика битва. Обізнані неофіційні проукраїнські джерела повідомили, що південно-східний фронт стає активнішим, і є непідтверджені зображення та повідомлення про те, що в наступі беруть участь нові сучасні українські танки Leopard 2 німецького виробництва", - пише видання.

Також читайте: Данілов про контрнаступ: Не так довго лишилося чекати

Також Washington Post зазначає, що українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.

Видання посилається на чотири особи в ЗСУ, які говорили на умовах анонімності, оскільки не мали права публічно обговорювати розвиток подій на полі бою.

"До складу українських військ входять спеціалізовані ударні підрозділи, озброєні західною зброєю та навчені тактиці НАТО. Атаки на південному сході країни означають значне просування вглиб окупованої Росією території", - пише WP.

Так звані російські "воєнкори" також повідомили про запеклі бої в Запорізькій області. За даними видання, ЗСУ можуть мати на меті розірвати так званий сухопутний міст між материковою Росією і окупованим Кримом, відрізавши найважливіші російські лінії постачання.

Також WP припускає, що Сили оборони України також можуть спробувати визволити Мелітополь та Енергодар.

Також читайте: Контрнаступ України розпочнеться незалежно від підриву Каховської ГЕС, - міністр оборони Литви Анушаускас