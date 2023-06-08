В Олешківській громаді через затоплення загинули дев’ять людей, - Рищук

В Олешках та прилеглих населених пунктах, які зараз затоплені, відомо вже про дев’ятьох загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву мера Олешок Євгена Рищука в ефірі телемарафону.

"Уже до цієї години буквально виловили 8 тіл. Ми бачимо, що це будуть не останні жертви", - розповів міський голова.

При цьому він уточнив, що загалом станом на сьогодні підтверджено дев'ять випадків загибелі жителів Олешківської громади через затоплення.

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Нагадаємо, 6 червня росіяни підірвали заміновану Каховську ГЕС. Через це низка населених пунктів Херсонської області почало затоплювати.

Найбільше від дій росіян постраждали жителі міст та сіл лівобережної частини регіону, яка перебуває під контролем РФ. Там не було проведено евакуації мирного населення.

Вже вчора, 7 червня, Рищук розповідав про трьох загиблих через затоплення.

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