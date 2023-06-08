Видатки на оборону за перший квартал становили 390 мільярдів гривень

У першому кварталі 2023 року на обороноздатність та безпеку України уряд спрямував 389 мільярдів гривень, це 61% видатків держбюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

"В умовах російської військової агресії проти України і продовження воєнного стану 61% видатків спрямували на заходи, пов’язані з обороноздатністю і безпекою держави (389 млрд грн). Здійснення цих видатків повністю забезпечено за рахунок внутрішніх джерел надходжень (доходи без урахування грантів, кошти від внутрішніх запозичень, повернення кредитів і приватизація державного майна)", – підкреслив тимчасових очільник Рахункової палати Андрій Майснер.

У повідомленні зазначається, що доходи загального фонду держбюджету перевищили плановий показник на на 141 млрд грн або 57%. Це стало можливо завдяки грантам від Світового банку, яких не очікували. Гранти склали 134 млрд грн, що становило 25% усіх доходів державного бюджету.

Без урахування грантів перевиконання плану доходів загального фонду у I кварталі становило 7 млрд грн, або 3%.

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Від розміщення ОВДП у I кварталі отримали 138 млрд грн, або 100% плану. Від зовнішніх кредиторів - 266 млрд грн, що на 78 млрд грн, або 23% менше плану. Зокрема, 177 млрд грн надійшло у рамках макрофінансової допомога ЄС; 64 млрд грн – кредит уряду Канади; 24 млрд грн – позики Світового банку.

Видатки загального фонду держбюджету проведені менше плану майже на 80 млрд грн, або на 11%.

Водночас не розпочато проведення видатків за п’ятьма бюджетними програмами за рахунок кредитів, що залучаються державою до спеціального фонду державного бюджету на суму 4,1 млрд грн.

На погашення державного й гарантованого державою боргу, порівняно з відповідним періодом попереднього року, спрямували на 11% менше. Вони становили 124 млрд грн, або 15% усіх витрат державного бюджету.

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