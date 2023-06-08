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Внаслідок обстрілу Херсону постраждали працівники ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини, - ОВА

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херсон
Рашисти обстрілюють Херсон під час евакуації постраждалих внаслідок підтоплення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Російські терористи не дають Херсонщині оговтатися після підриву Каховської ГЕС. Ворог обстріляв Херсон, коли в місті тривала евакуація мирних людей. ... У Херсоні постраждали 9 людей. Усім пораненим лікарі надають необхідну допомогу.

Серед поранених – двоє працівників ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Русінко

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