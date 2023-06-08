Київрада виділила додаткових 750 млн грн на ремонт укриттів

Київська міська рада додатково виділила 750 мільйонів гривень на ремонт столичних укриттів.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Київської міської ради.

Зазначається, що таке рішення підтримали сьогодні, 08 червня, на позачерговому пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.

Як зауважив депутат Київської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков, 500 мільйонів гривень будуть спрямовані до районних у місті Києві державних адміністрацій, які в подальшому будуть виконувати ремонтні роботи.

Голосіївській РДА виділено 42,9 млн грн;

Дарницькій РДА – 58,9 млн грн;

Деснянській РДА – 61,8 млн грн;

Дніпровській РДА – 60,4 млн грн;

Оболонській РДА – 53,6 млн грн;

Печерській РДА – 28,2 млн грн;

Подільській РДА – 35,7 млн грн;

Святошинській РДА – 57,7 млн грн;

Солом’янській РДА – 65,5 млн грн;

Шевченківській РДА – 35,6 млн грн.

Такий розподіл здійснено за принципом, який використовувався при формуванні бюджету – за кількістю населення.

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Андрій Странніков додав, що також додатково виділено 50 млн грн на капітальні ремонти та обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які служать, як прості укриття. А також 200 млн грн на капітальні ремонти об’єктів укриття, розташованих у закладах охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я КМДА.