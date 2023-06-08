Тривають бої за Велику Новосілку на Донеччині, - Міноборони
Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Схід
На Бахмутському напрямку ведуться активні дії наших військ. Тривають бої. Подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно.
На Куп’янському, Шахтарському напрямках - ворог завдає авіаційні удари, здійснює обстріли.
На Авдіївському та Лиманському напрямках противник робить спроби наступати, але безуспішно.
На Мар’їнському - тривають бої. Наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Маляр, тривають бої за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.
"На Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні", - підсумувала вона.