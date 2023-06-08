Тривають бої за Велику Новосілку на Донеччині, - Міноборони

Сили оборони ведуть бої за Велику Новосілку в Донецькій області.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Схід



На Бахмутському напрямку ведуться активні дії наших військ. Тривають бої. Подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно.



На Куп’янському, Шахтарському напрямках - ворог завдає авіаційні удари, здійснює обстріли.



На Авдіївському та Лиманському напрямках противник робить спроби наступати, але безуспішно.



На Мар’їнському - тривають бої. Наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Маляр, тривають бої за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.

"На Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні", - підсумувала вона.

Читайте: Україна розпочала контрнаступ, - західні ЗМІ