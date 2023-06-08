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Тривають бої за Велику Новосілку на Донеччині, - Міноборони

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війна,зсу
Сили оборони ведуть бої за Велику Новосілку в Донецькій області.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Схід

На Бахмутському напрямку ведуться активні дії наших військ. Тривають бої. Подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно.

На Куп’янському, Шахтарському напрямках - ворог завдає авіаційні удари, здійснює обстріли.

На Авдіївському та Лиманському напрямках противник робить спроби наступати, але безуспішно.

На Мар’їнському - тривають бої. Наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Маляр, тривають бої за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.

"На Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні", - підсумувала вона.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
  • Микола Марченко 3b4b37d6
    Тут починається, да і закінчуєтья піста раССєї..
  • Castor Boris
    ну хоть кака-то инфа стала появляться. А то этот вакуум инфы что наши называют "тишой", активно заполняет русня своими фейками. ещё не понятно что хуже.
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