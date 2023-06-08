Треба добиватися того, щоб зараз кожна компанія, яка має будь-який стосунок до ОПК РФ, була під санкціями, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Попри запроваджені санкції рф навчилась їх обходити і вийшла на довоєнний рівень виробництва ракет. Тому обмеження слід посилювати і розширювати на усі дочірні компанії, які мають хоч якусь дотичність до російського оборонно-промислового комплексу.

На цьому наголошує народний депутат "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо допустити, щоб санкції далі працювали так, як вони працюють зараз, що росія змогла відновити довоєнний обсяг виробництва ракет різних моделей і маємо над цим працювати", — констатує народний депутат.

Проблема в тому, що санкції не були накладені на дочірні компанії, а стосувались тільки тих, хто збирає ракети. Цю ситуацію потрібно виправити якнайшвидше і робота з партнерами ведеться.

"Проблема в тому (і про це зараз активно говорить Україна на всіх рівнях), що санкції введені проти основних компаній, які фактично тільки збирали ці ракети. А залишились десятки вузлових, які закупають усі комплектуючі, в тому числі навіть у наших міжнародних партнерів, привозять, а якась одна компанія збирає.

Але збирати не так складно, коли всі компоненти в тебе вже є. Проти дочірніх компаній санкції не введені. Тому зараз треба добиватися того, щоб зараз кожна компанія, яка має будь-яке відношення до оборонно-промислового комплексу рф, була під санкціями, а не тільки ключові гравці", — акцентує представник "Голосу".