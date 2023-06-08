Росіяни створили цілу систему фільтрації на окупованій території України, – правозахисник Лисянський

Влада РФ розширює фільтраційні заходи для українців на окупованій території, при цьому періодично затримують та звинувачують громадян України у "шпигунстві".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник Східної правозахисної групи (СПГ).

Кремль завершив формування на тимчасово окупованих територіях України створення органів, які дають змогу здійснювати проведення фільтраційних заходів. Так було сформовано установи федеральної служби виконання покарань, у підпорядкування яких передано 28 установ (виправних колоній), а також слідчі ізолятори, в яких можна здійснювати незаконні фільтраційні дії щодо громадян України.



Як повідомляють джерела СПГ, зараз здійснення фільтраційних заходів на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей покладено на співробітників Головного управління військової поліції Міністерства оборони Російської Федерації та Федеральної служби військ Національної гвардії РФ.

Співробітники відомств здійснюють огляд та перевірку документів транспортних засобів, водіїв та пасажирів автотранспортних засобів (у тому числі і на предмет татуювань, вміст мобільних телефонів), а також здійснюють патрулювання населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованих територіях, а за "хорошу службу" військовослужбовцям вручають нагороду.

За інформацією, отриманою від місцевих жителів, останнім часом значно зросла кількість блокпостів, які розташовані як за межами, так і у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях, де проводять фільтрацію.

Приміром, у січні 2023 року, за тиждень за участю підрозділів Росгвардії на території Херсонської та Запорізької областей виявлено 13 підозрюваних у "пособництві ЗСУ", або у квітні 2023 року в "ЛНР" росгвардійці затримали 35 "підозрюваних у зборі інформації в інтересах СБУ і ЗСУ". Подібних прикладів багато.

Водночас частково фільтрація відбувається у так званих пунктах тимчасового розміщення, на які уряд РФ виділив 1,483 млрд рублів.

"По суті, зараз на окупованій території України створено багаторівневу систему фільтрації щодо українців. Починаючи від блокпостів і закінчуючи пунктами тимчасового утримання та колоніями. Цей великий апарат щедро фінансується Кремлем і головне завдання, яке ставлять перед росіянами, - це створити репресивну машину, схожу на сталінські часи", – каже Лисянський.