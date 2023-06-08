Противник зовсім не володіє ситуацією, - боєць легіону "Свобода Росії" про ситуацію на Бєлгородщині

Сили легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу контролюють низку населених пунктів на території Бєлгородської області РФ, російські війська "зовсім не володіють ситуацією".

Про це в ефірі телемарафону розповів представник легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми контролюємо низку територій та населених пунктів. Точну конфігурацію лінії фронту не можу назвати, тому що противник зовсім не володіє ситуацією. Там повний "разброд и шатание". Я з відкритого джерела інформації йому не хочу давати підказок. Росіяни продовжують підтягувати туди резерви. Але тих самих "тік-токерів" (кадирівців) та ПВК "Вагнер" ми там поки не бачимо", — зазначив "Цезар".

Він додав, що "вагнерівців" його підрозділ успішно ліквідував у Бахмуті та на його околицях, а от з "кадирівцями" вони там не зустрічалися.

"Наш підрозділ успішно перемелював "вагнерівців" у Бахмуті та на його околицях. А" тік-токерів" Кадирова ми на фронтовій лінії не бачили, їх можна бачити тільки в інтернеті", - заявив "Цезар".

Щодо військових РФ, яких добровольці взяли у полон на території Бєлгородщини, "Цезар" каже, що до них ставляться гуманно.

"В полоні не тільки кадрові військові, але й мобілізовані, ті люди, які хотіли уникнути війни, жити мирним життям, були мобілізовані насильно, але не знайшли в собі мужності не взяти до рук зброю. З ними поводимося гуманно, згідно зі всіма правила Женевської конвенції. Поранених одразу везли в госпіталь та надавали їм висококваліфіковану медичну допомогу, що їх самих дуже здивувало", — сказав "Цезар".

Дивіться: Російські добровольці ліквідували путінського полковника Стесєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

За його словами, з боку російського командування вони бачать до себе погане ставлення.

"З боку російського командування вони бачать до себе скотське ставлення, вони погано одягнені, взуті, їх ледве годують, вони дуже погано оснащені. Як приклад, українці до свого противника ставляться навіть краще, ніж російське командування", — зауважив представник легіону "Свобода Росії".

"Цезар" додав, що добровольці пропонували власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину обміняти взятих в полон мобілізованих на російського офіцера.

"Ми пропонували Пригожину взятих в полон мобілізованих, які були на російській території, тобто не брали участі у війні проти України, обміняти на російського офіцера. Але Пригожин, схоже, боїться поки що брати на себе такі відповідальні рішення. Тож військовополонені РФ будуть передані в український обмінний фонд", — розповів "Цезар".

Він зазначив, що російська армія масово мародерить на власній землі та бомбардує населені пункти Бєлгородщини.

"Як учасників боїв на Бєлгородщині скажу, що потерпають населені пункти не від нас, а від армії РФ, яка їх просто стирає ракетно-бомбовими ударами. Я заходив у складі першої штурмової групи, переді мною не було інших легіонерів — будинки місцевих були пограбовані російськими військовими. І там були військові з Бєлгорода. Вони грабують своїх же земляків. Це показує, якого морального дна сягнуло російське суспільство та армія РФ", — розповів "Цезар".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легіон "Свобода Росії" звернувся до жителів окупованого Криму: Зобов’язані повернути Україні те, що їй по праву належить

Нагадаємо, 5 червня повідомлялося, що місцева влада Бєлгородської області визнала втрату контролю над одним з населених пунктів.