"Фактично наші позиції не постраждали", - ОК "Південь" про наслідки підриву Каховської ГЕС
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"Ми усвідомлювали імовірний розвиток таких подій, і саме тому зараз Сили оборони долучені, зокрема і до рятувальних операцій з евакуації людей. Фактично наші позиції не постраждали, тому що ми розуміли, як буде розливатися Дніпро. Враховуючи, що правий берег вищий за лівий, шкода нашим позиціям – мінімальна", – зазначила вона.
За словами Гуменюк, підтоплення більше позначилося саме на лівобережжі, зокрема на першій лінії оборони окупантів – там, де вони влаштували мінно-вибухові огородження.
Нагадаємо, МВС повідомляло, що вода після підриву Каховської ГЕС підняла з грунту міни та нерозірвані боєприпаси. Течія Дніпра може виносити їх на береги в районах розливу.