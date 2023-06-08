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"Фактично наші позиції не постраждали", - ОК "Південь" про наслідки підриву Каховської ГЕС

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гуменюк
За рахунок того, що правий берег Дніпра вищий за лівий, позиції ЗСУ фактично не постраждали через підрив Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Ми усвідомлювали імовірний розвиток таких подій, і саме тому зараз Сили оборони долучені, зокрема і до рятувальних операцій з евакуації людей. Фактично наші позиції не постраждали, тому що ми розуміли, як буде розливатися Дніпро. Враховуючи, що правий берег вищий за лівий, шкода нашим позиціям – мінімальна", – зазначила вона.

За словами Гуменюк, підтоплення більше позначилося саме на лівобережжі, зокрема на першій лінії оборони окупантів – там, де вони влаштували мінно-вибухові огородження.

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Нагадаємо, МВС повідомляло, що вода після підриву Каховської ГЕС підняла з грунту міни та нерозірвані боєприпаси. Течія Дніпра може виносити їх на береги в районах розливу.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    А хто тобі сказав що вони через Дніпро наступать збиралися? У нас була там купа плавзасобів зконцентрована? У нас весь південь сухопутний у наявності - якого хрєна нам пертися через Дніпро?
  • Олег Беляков 5d931641
    она как бы спикер Минобороны и говорит то что ей сказали сказать.
    я ее лично не знаю - но с чего она вдруг дура?
  • Яр Холодний
    ХТО "сказав"? І ДЛЯ ЧОГО "сказав"? "Блазню" теж нічого не казали про Ізюм з Балаклією Навпаки - казали про Херсон
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