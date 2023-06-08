Міжнародний суд ООН дозволив Литві долучитися до справи "Україна проти Росії" у відповідь на заявку, подану Литвою рік тому.

Про це заявила міністерка юстиції Литви Евеліна Добровольська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Нам нещодавно повідомили, що цього тижня Міжнародний суд підтвердив та дозволив Литві вступити у справу "Україна проти Росії"... ми раді, що отримали підтвердження того, що ми можемо вступити в цю справу, ми вступаємо, і тепер протягом місяця ми маємо надати їхні письмові пояснення", - зазначила Добровольська.

Вона наголосила, що війна триває і кількість епізодів, що спричинили розслідування проти Росії, наростає, прикладом є, зокрема, підрив Каховської ГЕС.

"Кожен новий епізод оцінюється, і через це іноді дуже важко сказати, скільки буде обвинувальних актів, скільки обвинувальних епізодів, за яким складом, ми ще спостерігаємо війну, нові епізоди, напевно, ніхто не може оцінити масштаб прямо зараз, адже йдеться не лише про військові злочини, ми говоримо про наслідки, які однозначно вплинуть на суспільство, інфраструктуру та природу", - сказала міністр юстиції.

Україна, Литва та інші країни регіону також домагаються, щоби спеціальний трибунал розслідував злочини російської агресії, що дозволило б притягнути до відповідальності кремлівських керівників.

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6 червн повідомлялося, що у міжнародному суді ООН розпочалися піублічні слухання справи "Україна проти Росії".