НАТО запевняє, що Україна точно стане членом Альянсу, це вже вирішене питання

Україна є надзвичайно важливим партнером для НАТО і вона неодмінно стане членом Альянсу, це питання вже вирішене.

Про це в інтерв'ю Європейські правді розповіла помічниця генерального секретаря НАТО з публічної політики Байба Браже, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона пояснила, що НАТО співпрацює з Україною в питаннях взаємосумісності Збройних Сил України та сил Альянсу, аби перші відповідали стандартам НАТО, тоді як військову допомогу надають країни-члени.

"Рішення про те, що Україна буде членом НАТО у майбутньому, вже є, воно було ухвалене ще у 2008 році у Бухаресті. Тоді лідери погодилися, що Україна має цю перспективу", – вказала Браже.

За її словами, ключова частина співпраці Києва та Альянсу нині полягає в тому, що Україна має перемогти й була "незалежною демократичною країною, яка зможе стати членом НАТО після війни".

Читайте: "Нам потрібно у Вільнюсі ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до тієї реальності, яка є в євроатлантичній безпеці та в Україні", - Кулеба

"Зараз, під час війни, для вас важливо бачити перспективу – і я з цим повністю згідна", – наголосила Браже.

"Що ж стосується Вільнюса (липневого саміту НАТО. – Ред.), то майбутнє рішення лідерів, а також формат відносин (із Україною. – Ред.), який вони оберуть – це вже не буде рішенням про те, чи буде Україна членом НАТО. Адже Україна точно буде членом Альянсу, це вже вирішене питання. Натомість рішення буде про те, як перемогти та як посилити практичні та політичні відносини з Альянсом зараз", – додала вона.

Браже висловила впевненість, що сигнал, який отримає Україна на Вільнюському саміті НАТО, "буде дуже позитивним": "Хтозна, чи буде там саме та термінологія, якої прагне та чи інша людина, – але я не бачу підстав сумніватися у прихильності НАТО і лідерів до України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО напрацьовує формулу відносин з Україною за прикладом США та Ізраїлю,- Рахманін

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в ідеалі Україна хотіла б отримати на липневому саміті НАТО запрошення до Альянсу.