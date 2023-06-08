З підтоплених сіл Миколаївщини евакуювали 467 жителів, - ОВА

З підтоплених через підрив Каховської ГЕС сіл Миколаївщини вдалося евакуювати 467 жителів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"На Миколаївщині створено додатковий штаб, який цілодобово працює. Це Снігурівська та Горохівська громади. Наразі 274 будинки підтоплено, евакуйовано 467 людей з підтоплених через підрив Каховської ГЕС сіл. Є одна жертва", - йдеться в повідомленні.

Темпи підняття води уповільнюються, але ситуація ускладнюється тим, що річки Південний Буг та Інгулець мають свої течії. А оскільки дніпровська вода перекрила вихід до моря, то рівень у річках залишається високим.

"Що стосується міста Миколаєва, то можуть бути підтоплення, але критичної ситуації, де йшлося б про евакуацію міста, не йдеться", - розповів Кім.

"Всі служби працюють, заборонили продаж риби, якість води моніторимо. Ситуація стабільна", - резюмував він.

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Як повідомлялося, станом на вечір 7 червня Миколаїв був забезпечений питною водою, але загроза дефіциту зберігалася.