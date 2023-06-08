Резніков про пріоритети українського ВПК після війни: ППО, артилерія. боєприпаси та дрони

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що пріоритетами для українського військово-промислового комплексу після закінчення війни мають стати системи ППО, артилерія та боєприпаси до неї, дрони та сильні системи радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Номер 1 – це наша ППО. Ми маємо закрити наше небо скрізь, не лише над великими агломераціями: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів, а над усіма містами", - пояснив міністр.

Резніков наголосив на важливості наявності в Україні ешелонованої системи ППО.

"Наприклад, Харків, 38 км кордон з оркостаном, відповідно, там має бути система на кшталт Ізраїлю, аналог "Залізного купола" проти "градів", "смерчів", - додав він.

Другим важливим пунктом для національного ВПК міністр назвав артилерію та боєприпаси до неї.

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"Ви знаєте, 155-мм у нас незабаром замінить 152-мм радянський. Відповідно, потрібно мати свої заводи, які виготовлятимуть снаряди. А щоб артилерія нормально працювала, для контрбатарейної боротьби мають бути радари, антирадари та дрони для наведення, ударні дрони", - наголосив Резніков.

Крім того, він зазначив, що РФ має дуже потужні засоби радіоелектронної боротьби, тому Україні необхідно мати свої системи РЕБ.

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За словами Резнікова, в Україні може бути легко створений національний броньований кулак.

"Перші танки Другої світової війни Т-34 вироблялися у Харкові", - додав він, нагадавши, що нещодавно "відкочував" танк українського виробництва "Оплот".

Водночас він зазначив, що для успіху розвитку ВПК країни потрібна кооперація 4 відомств. Так, Мінстратегпром буде ключовим міністерством, яке створюватиме умови для розвитку ВПК, Міністерство цифрової трансформації має забезпечувати дизайн, сучасні підходи та ідеї, Міноборони – займатися плануванням та замовленням, а також важлива кооперація з Мінекономіки, оскільки вони відповідають за мобілізаційний план та розвиток економіки .

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