На флангах під Бахмутом ЗСУ просунулися на 1,6 км, - Череватий
Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Бахмутський напрямок залишається активним у плані контратакуючих дій наших військ, на деяких напрямках на південному і північному флангах наші Сили оборони пройшли до 1600 метрів, ворог чинить запеклий спротив, використовуючи артилерію. 342 рази він різними типами артилерійських систем бив по наших позиціях. Відбулося 6 авіанальотів, 10 боєзіткнень, в ході яких ми знищили 120 окупантів, 184 поранено, один взятий у полон. Також знищено 5 танків, БТР, бойову машину десанту, бронеавтомобіль, гармату Д-30, станцію РЕБ, 2 БПЛА "Орлан 10", станцію оптоволоконної розвідки, 9 польових складів з боєприпасами", - розповів він.
Нагадаємо, раніше воїни 3-ї ОШБр повідомили, що на Бахмутському напрямку відкинули росіян з територій обсягом 1.8 км вздовж фронтової лінії та на 1.2 км у глибину фронту.