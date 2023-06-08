На флангах під Бахмутом ЗСУ просунулися на 1,6 км, - Череватий

На Бахмутському напрямку Сили оборони просунулись на 1600 метрів на південному і північному флангах.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бахмутський напрямок залишається активним у плані контратакуючих дій наших військ, на деяких напрямках на південному і північному флангах наші Сили оборони пройшли до 1600 метрів, ворог чинить запеклий спротив, використовуючи артилерію. 342 рази він різними типами артилерійських систем бив по наших позиціях. Відбулося 6 авіанальотів, 10 боєзіткнень, в ході яких ми знищили 120 окупантів, 184 поранено, один взятий у полон. Також знищено 5 танків, БТР, бойову машину десанту, бронеавтомобіль, гармату Д-30, станцію РЕБ, 2 БПЛА "Орлан 10", станцію оптоволоконної розвідки, 9 польових складів з боєприпасами", - розповів він.

Нагадаємо, раніше воїни 3-ї ОШБр повідомили, що на Бахмутському напрямку відкинули росіян з територій обсягом 1.8 км вздовж фронтової лінії та на 1.2 км у глибину фронту.

Також читайте: Кожні пів метра землі у Бахмуті обходилися Росії вбитим чи пораненим, - Велика Британія в ОБСЄ