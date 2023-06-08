Румунія зобов’язала російське посольство скоротити штат на 51 посаду

Румунія в четвер зобов’язала посольство Росії в країні у тридцятиденний термін скоротити штат на 51 особу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідно до рішення румунської влади, Росія має скоротити кількість посад в Румунії на 51 позицію, тобто прибрати 21 дипломата і 30 посад технічно-адміністративного персоналу. Іншими словами, в Румунії залишиться 11 російських дипломатів та 29 співробітників.

Росія матиме змогу власноруч обирати посади та людей, які будуть скорочені.

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Як повідомлялося, Швеція висилає п’ятьох російських дипломатів за здійснення діяльності, несумісної з їхнім дипломатичним статусом. Швеція також вислала трьох російських дипломатів у квітні минулого року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.