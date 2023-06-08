У США підтверджують успіхи України в районі Бахмута, але кажуть і про втрати у бронетехніці, - CNN

Українські війська зустріли більший, ніж очікувалося, опір з боку російських військ під час спроби прориву лінії оборони Росії в районі Бахмута в останні дні, але досягли перших успіхів.

Про це телеканалу CNN повідомили два американські високопосадовці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За даними американської сторони, українським військам вдалося витіснити частину російських сил на сході в районі Бахмута. Однак росіяни, озброєні протитанковими ракетами, гранатометами і мінометами, чинять "жорсткий опір".

Російські сили вкопалися в оборонні лінії, які в деяких місцях мають глибину в кілька шарів і всіяні мінними полями, що, за словами співрозмовників CNN, "завдало значної шкоди українській бронетехніці".

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Один з американських посадовців назвав втрати "значними", уточнивши, що йдеться про зокрема бронетранспортери MRAP, які США надали Україні.

Водночас співрозмовники CNN кажуть, що останні втрати українських сил не вплинуть на більш масштабний запланований український контрнаступ.

"Американські й західні посадовців давно очікували, що контрнаступ займе багато часу і поставить український персонал і техніку, зокрема й системи, що постачаються Заходом, під великий ризик", – вказує телеканал.