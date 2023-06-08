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"Це гра в піддавки з росіянами" - Кулеба про створення міжнародної комісії для розслідування підриву Каховської ГЕС

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кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував пропозицію Туреччини створити міжнародну комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"У нас уже був цей досвід. Це все гра в піддавки з росіянами. Коли в Оленівці вбили наших військовополонених і ми сказали ООН: надішліть місію свою, розслідуйте. Ви думаєте, вони туди доїхали? Я вам більше скажу: ця місія була тихо закрита ООН, яка називається "без шуму і пилу", - заявив глава міністерства.

Він також запропонував міжнародним інституціям приїхати до Києва і розслідувати постійні атаки на українську столицю.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Топ коментарі

  • Алексей Осипов 03be6077
    По факту Зеленський виступив адвокатом РФ
  • 18c49ed2
    Повторю. Надо признать что информационно Зеля и холуи просрали вопрос Каховской ГЭС. Мир ориентируется прежде всего на невнятную реакцию нашей власти. Я был в числе первых, если не первым, который даже свои хлопским умом понимал и писал здесь что надо с самого раннего утра поднимать ор на весь мир и бить во все колокола. Собирать ВР с привлечение послов в Украине, принимать заявление от ВР к главам ведущих держав и всем организациям, требовать созыва Генассамблеи, исключения раши из Совбеза и прочее, прочее, прочее. Вот тут конферансье Буданов должен был выступить с Малюком и уверенно доказать причетность ***** к подрыву. И что? И все - первая хоть какая-то реакция от Зели была около 15.00. Провели РНБО, перетерли между собой, что-то там сказали о Будапештском меморандуме и все. Бездари и профаны.

    А теперь они еще чему-то удивляются.
  • Алексей Осипов 03be6077
    Цілком згоден

    Таке враження, що цей повторний злив півдня став можливим саме тому, що влада не зробила жодних кроків, щоби прибрати та притягнути зрадників до відповідальності в тому числі із найближчого оточення Президента
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