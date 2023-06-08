Велика Британія розширила санкції проти Білорусі: Обмеження стосуються імпорту золота, деревини, каучуку та цементу

Влада Великобританії розширила список санкцій проти Білорусі через її підтримку збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Нові обмеження стосуються імпорту золота, деревини, каучуку та цементу з Білорусі.

Також Великобританія забороняє постачання в Білорусь товарів подвійного призначення, промислового обладнання та грошових купюр. Вводяться також нові обмеження щодо білоруських фізичних осіб і компаній, які допомагають Росії обходити західні санкції.

Крім того, британський уряд обмежить доступ у країні до провладних білоруських інтернет-ЗМІ, які перебувають під санкціями Великобританії.

Влада країни також розширила критерії внесення до списку санкцій фізичних та юридичних осіб з Білорусі. Згідно з новими критеріями, Великобританія може накладати санкції на родичів білорусів, які вже потрапили під обмеження.

"Новий пакет посилює економічний тиск на Лукашенка та його режим, який активно сприяє військовим зусиллям Росії та ігнорує територіальну цілісність України", - заявив глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі.

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