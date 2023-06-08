Україна направила ноту до Європейської комісії щодо будівництва "Росатомом" АЕС в Угорщині

Україна очікує, що рішення щодо реалізації "Росатомом" проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто.

Про це на своєму телеграм-каналі заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очікуємо, що попереднє рішення щодо реалізації "росатомом" проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто. Порушив це питання під час виступу на сесії, присвяченій Україні, в межах зустрічі Ради ОЕСР на міністерському рівні", - написав Шмигаль.

Він також зазначив, що на тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС такі кроки виглядають сюрреалістично.

""Росатом" є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти", - наголосив Шмигаль.

Він зауважив, що санкції проти Росії мають бути посилені, зокрема в таких сферах як атомна енергетика.

"Ми повинні зробити все, щоб business as usual із країною-терористом був неможливий і не підтримував більше російську воєнну машину", - резюмував Шмигаль.

Також читайте: ЄС не зміг домовитися про новий пакет санкцій проти Росії, - Politico

Нагалаємо, у МЗС вважають, що підрив росіянами Каховської ГЕС має стати приводом для запровадження санкцій проти атомної енергетики РФ.