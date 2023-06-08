ДБР затримало колишніх керівників виправної колонії Бердянська, які жорстокими катуваннями вибивали з ув’язнених гроші

Працівники ДБР затримали. колишніх начальника та першого заступника держустанови "Бердянська виправна колонія ( 77)".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Держбюро розслідувань.

За оперативними даними, їхніми жертвами були майже всі, хто потрапляв до колонії. Наразі у провадженні зібрано документальні свідчення про знущання з понад 30 потерпілих.

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої до них застосовувалися витончені види катувань, фізичний та психологічний тиск, основною метою яких було зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

Надалі засуджений потрапляв до рук інших засуджених, які співпрацювали з адміністрацією установи.

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За чітким планом керівників колонії, до засуджених протягом перших 14 днів перебування у дільниці карантину та розподілу щоденно застосовувалися такі катування як:

▪️ удари палицею по стопах, внаслідок чого ходіння ставало болісним,

▪️ удари кулаком в область хребців шиї, від яких потерпіла особа на мить втрачала координацію або свідомість (так звана "черепаха"),

▪️ викручування рук за спиною, що супроводжувалося ускладненим процесом дихання (так звана "ластівка" або "заплив"),

▪️ побиття палицею по сідничній області та відбивання фаланги пальців рук,

▪️ занесення під нігті грибкових інфекцій забрудненою швейною голкою, зв’язування або іммобілізація особи на тривалий час,

▪️ довготривале стояння в одному положенні протягом декількох годин,

▪️ присідання понад 500 і більше раз,

▪️ безпідставне миття підлоги протягом цілого світлового дня та інші.

У перерві між катуванням потерпілим пропонувалося зателефонувати своїм рідним і попросити скинути на картку від 1 до 100 тисяч гривень, в залежності від матеріального становища родичів.

Якщо за цей час людина не погоджувалась, катування продовжувались поки ув'язнений не зламається. Не витримуючи щоденних катувань, потерпілі та їх рідні виконували вимогу катів.

Після початку розслідування керівники установи звільнилися і перебрались до Харкова та Дніпра. Заступник навіть отримав посаду у міжрегіональному управлінні Департаменту з питань виконання покарань і навідувався до Бердянської колонії з перевірками щодо дотримання прав засуджених.

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