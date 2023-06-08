З Росії втік пілот ВКС Мішов, який не хотів воювати проти України: він здався міграційній службі Литви
Про це розповів у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Бути співучасником злочину я відмовляюся. Якби мене таки змусили воювати і посадили на бойовий гелікоптер, мені б довелося у зв'язку зі своєю роботою вбивати. Я б забрав кілька десятків життів, швидше за все, і я б цього не хотів, тому що українці мені не вороги", - розповів пілот ВКС РФ Дмитро Мішов.
"За час війни полк, у якому служив Мішов, втратив майже 20% гелікоптерів. Якщо раніше їх у полку було "штук 40-50", то за минулий рік два згоріли зусиллями диверсантів і ще шість чи сім збили на фронті: "Втрати серед льотчиків великі. Якщо порівнювати, припустимо, з Афганом, я знаю, що там 333 гелікоптери втратили. А у нас 10 років Афгана повторили за рік", - цитує Мішова ВВС.