Ще приблизно два тижні на Херсонщині триватиме потоп, спричинений підривом росіянами Каховської ГЕС, – гендиректор Укргідроенерго Сирота

Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV розповів Ігор Сирота, гендиректор Укргідроенерго, державного оператора вітчизняних гідроелектростанцій.

Він зазначив, що попередньо фахівці компанії припускали, що на це піде 10 днів, але наразі вірогіднішим видається термін у 14 діб. Лише після того люди зможуть повернутися до затоплених наразі населених пунктів.

"…Може і швидше… Враховуючи, що це літо, і ґрунт сухий. Ну і якщо ще десь розмиє під греблею, і буде більший поштовх води, то буде швидше все відбуватися", - пояснив він.

"Ми розуміємо, що росіяни не збираються нічого робити, вони не будуть нічого перекривати, щоб вода не спрацьовувалася (спускалась), — їм це не потрібно. Вони відійшли на дальні позиції, будуть там робити свої окопи і готуватися до контрнаступу", - додав гендиректор Укргідроенерго.

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Нагадаємо, напередодні ввечері МВС повідомило, що підвищення рівня води - зокрема в районі Херсона - все ще фіксується, однак темпи його знизилися. Фахівці сподіваються, що невдовзі вода почне поступово спадати.