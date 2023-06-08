Столтенберг закликає союзників оперативно надати підтримку Україні у вирішенні ситуації з підривом Каховської ГЕС

У Брюсселі відбулося позачергове засідання Комісії Україна-НАТО, скликане генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом на прохання Києва через руйнування греблі Каховської гідроелектростанції. На ньому Столтенберг закликає союзників оперативно надати підтримку Україні.

Про це повідомляє йдеться у повідомленні штаб-квартири Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Столтенберг сказав, що наслідки для тисяч людей і довкілля будуть драматичними, і закликав союзників оперативно надати підтримку. Союзники висловили тверду солідарність з Україною, і багато хто з них уже надає критично важливу допомогу, включно з фільтрами для води, насосами, генераторами й обладнанням для укриттів", - ідеться в пресрелізі.

Під час засідання Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха НАТО (EADRCC) оприлюднив докладний список найнагальніших потреб України.

"Генеральний секретар наголосив на важливості негайної, середньострокової та довгострокової підтримки України, заявивши, що це буде ключовою темою зустрічі міністрів оборони НАТО і Контактної групи з питань оборони України наступного тижня, а також саміту у Вільнюсі в липні", - зазначили в штаб-квартирі.

У засіданні комісії взяв участь також міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба, який поінформував союзників про руйнування греблі Каховської ГЕС, описавши спричинені цим руйнування.

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Нагадаємо, за інформацією Укргідроенерго лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.