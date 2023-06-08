Парламент Швейцарії не схвалив довгостроковий план фінансової підтримки України на понад 5 млрд євро

Нижня палата парламенту Швейцарії не підтримала план підтримки України на понад п’ять мільярдів євро впродовж наступних п’яти-десяти років.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це повідомляє швейцарський мовник RST.

Збори Федеральної ради Швейцарії 105 голосами проти 86 відхилили підтримку цього законопроєкту.

Зазначається, що це рішення ухвалене за тиждень до запланованого звернення президента України Володимира Зеленського до парламенту Швейцарії. Крім того, Рада кантонів (верхня палата парламенту Швейцарії) підтвердила свою позицію, дозволяючи країнам, які купують швейцарські військові матеріали, реекспортувати їх на певних умовах до країн, які беруть участь у збройних конфліктах.

"Федеральна рада вже склала три пакети підтримки для України, не кажучи вже про прийняття біженців. Оскільки війна все ще триває, ми поки не можемо сказати, які будуть потреби у відбудові", - сказав радник федерального уряду країни Ігнаціо Кассіс і додав, що влада Швейцарії запланувала зарезервувати приблизно 1,5 мільярда євро для України на 2025-2028 роки.

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"Якщо на 2023-2024 роки заплановано приблизно 300 мільйонів євро, то протягом наступних шести років допомога досягне ще приблизно 1,8 мільярда євро", – сказав він.

Більшість Національного комітету, який ініціював подання до парламенту щодо плану підтримки, вважали, що Україна вже потребує значної кількості коштів, зокрема для гуманітарної допомоги, захисту цивільного населення, розмінування, сприяння миру та відновлення цивільної інфраструктури.

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Нагадаємо, 7 червня пресслужба парламенту Швейцарії повідомила, що Рада кантонів (верхня палата парламенту Швейцарії) за певних умов може дозволяти реекспорт зброї, придбаної у неї, третім країнам, зокрема й Україні.