Рівень води у Каховському водосховищі опустився нижче "мертвої точки" і становить 12,5 метра, - Укргідроенерго
Про це повідомив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Рівень уже 12,5 м. Це нижче за "мертву" точку 12,7 м, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС", - зазначив він.
Найімовірніше, падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 м.
"Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, глибина водосховища буде не більше трьох метрів, а воно саме зменшиться в ширині з 3,5 км, як це було до підриву, до 1-1,2 км, тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища", - пояснив Сирота.
"Якщо зараз водосховище спадає на 1 м на добу, то це триватиме ще сім-вісім днів", - зазначив він.
Він зазначив, що одна половина станції вже повністю під водою, друга половина на 70%. Земляна вставка між шлюзом і станцією також уже під водою і зазнає розмиву.
Нагадаємо, за інформацією Укргідроенерго лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.