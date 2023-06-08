Російська армія за пів року втратила в Україні понад 100 тисяч солдатів, - США в ОБСЄ

Російська армія втратила в Україні за останні шість місяців понад 100 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила заступниця очільника місії США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Війна Росії проти України стала не лише стратегічним, а й військовим провалом. Як зазначив держсекретар Блінкен, Кремль впродовж останніх кількох десятиліть працював над тим, щоб перетворити збройні сили РФ на сучасну армію. Росія часто стверджувала, що має другу за силою армію у світі, і багато хто вірив у це. Сьогодні багато хто вважає російську армію другою за силою в Україні", - сказала вона.

За словами Острієн, техніка, технології, керівництво, війська, стратегія, тактика і моральний дух російської армії "є прикладом провалу, навіть попри те, що Москва завдає Україні руйнівної, безглуздої і безпричинної шкоди".

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"За оцінками, втрати російських військ лише за останні шість місяців становлять понад 100 тис. осіб", - заявила заступниця очільника місії США при ОБСЄ.

За її словами, немає сумнівів, що "сьогодні Росія перебуває у значно гіршому становищі, ніж до повномасштабного вторгнення – у військовому, економічному, геополітичному плані".

Водночас, вона засудила продовження атак Росії на цивільну інфраструктуру України та висловила занепокоєння руйнацією Каховської греблі, що стало "ще одним трагічним результатом неспровокованого, повномасштабного вторгнення Росії в Україну".

Острієн підкреслила, що Сполучені Штати працюватимуть над тим, щоб "Кремль та його поплічники були притягнуті до відповідальності".

Вона запевнила, що Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з Україною, а також з нашими союзниками і партнерами, щоб "задовольнити потреби України на полі бою та інвестувати в майбутню потужність України".

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"Саме тому, що ми не маємо ілюзій щодо устремлінь Путіна, ми вважаємо, що передумовою для змістовної дипломатії та реального миру є сильніша Україна, здатна стримувати і захищатися від будь-якої майбутньої агресії. Сполучені Штати вітають будь-яку ініціативу, яка допоможе посадити президента Путіна за стіл переговорів для участі в конструктивній дипломатії, якщо це допоможе знайти шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН", - заявила заступниця очільника місії США в ОБСЄ.

Як повідомлялося, раніше делегація Британії в ОБСЄ заявила, що Росія втратила лише в районі Бахмуту близько 60 тисяч убитими та пораненими, просунувшись усього на 29 кілометрів – по одному вбитому або пораненому на кожні захоплені 48 сантиметрів.