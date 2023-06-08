Конгрес США не вірить заявам Росії щодо підриву Каховської ГЕС

Як республіканці, так і демократи висловлюють свою підтримку України та вимагають притягнути винних у підриві Каховської гідроелектростанції до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Жорстокість Росії має припинитися. Руйнування Каховської дамби на річці Дніпро в Україні поставило під загрозу найбільшу атомну електростанцію в Європі, затопило тисячі українців і спричинило екологічну катастрофу", - твітнув співголова Комітету із закордонних справ Сенату США республіканець Джим Ріш.

Група підтримки України в Конгресі США закликала наростити допомогу Україні.

"Катастрофа вимагає відповідальності і рішучої реакції", - йдеться в заяві Групи в четвер.

"Як жорстокий агресор в цій війні, Росія несе кінцеву відповідальність за руйнування української інфраструктури та переміщення громад, які давно мешкають на територіях вниз від дамби", - заявили члени Групи, конгресмени Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Енді Гарріс.

Конгресмени наголосили, що "США та союзники підтримують зусилля України у відповідь на надзвичайну ситуацію і продовжують підтримувати українців на передовій цієї боротьби задля порятунку демократії та свободи".

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Заяви Росії про, буцімто, провину України в руйнуванні дамби відкинув конгресмен-демократ співголова Гельсінської комісії США Стів Коен.

"Руйнування дамби загрожує доступу до питної води, знищує ферми та тварин і спричиняє гуманітарну кризу в регіонах, переважно українських", - зазначає Коен в соцмедійному дописі. Він нагадав історію брехливих заяв Росії. "Путін і Росія - брехуни світового рівня. Я засуджую Росію і закликаю світ зробити те саме", - додає він.

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Руйнування цивільної інфраструктури - воєнний злочин, вказує голова Комітету із закордонних справ Сенату США Боб Менендес.

"Якщо буде встановлено, що Росія справді цілеспрямовано знищила Каховську дамбу, винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - нагадує він.

Менендес не вірить заявам Росії про непричетність до катастрофи.

"Хоча Росія заперечує свою власну причетність до цього безглуздого акту насильства, ми повинні пам’ятати, що Росія збрехала практично про кожен із тисяч злочинів, які вона вчинила в Україні, включаючи систематичні та навмисні напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, таку як школи, лікарні, бомбосховища та енергетичні активи, - йдеться в заяві сенатора. - Атака на Каховську дамбу і навіть навмисна недбалість, яка призвела до провалу дамби, відповідали б грі Путіна. Ця подія вже призвела до переміщення тисяч мирних жителів, завдала серйозної шкоди сільському господарству та навколишньому середовищу, а також назавжди вимкнула критичні джерела живлення. Це стане ще одним яскравим прикладом руйнівного впливу неспровокованої незаконної війни Росії проти народу України".

"Путін має відповісти за свій терор проти українського народу", - твітує і сенатор Річард Блументаль.

"Тривалі напади на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином, і їх не можна ігнорувати. Руйнування Каховської дамби загрожує мирним жителям ядерним знищенням та знищенням навколишнього середовища", - заявляє він.

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