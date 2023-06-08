Сподіваємося, Ізраїль не обмежиться системою оповіщення й надасть Україні засоби оборони, - посол Корнійчук

Раніше повідомлялося про роботу над розгортанням в Україні ізраїльської системи раннього попередження.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук висловив генеральному директору Офісу ізраїльського прем’єр-міністра Йосі Шеллі надію, що після передачі системи раннього попередження про повітряну небезпек Ізраїль також відправить нашій державі засоби військової оборони для захисту мирних жителів від російських ударів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

"Посол висловив сподівання, що наразі Ізраїль не обмежиться лише засобами попередження й надасть Україні рятівні засоби військової оборони, які дозволять країні врятувати життя цивільних перед обличчям злочинних атак Росії", – йдеться в пості за підсумками зустрічі.

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Водночас Корнійчук подякував Шеллі та прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу за рішення надати нашим захисникам системи оповіщення у якості допомоги.

Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен розповів, що українські та ізраїльські військові спільно працюють на території Польщі над впровадженням в Україні системи оповіщення про повітряну небезпеку. Вона може дозволити швидше вмикати сирени повітряної тривоги лише в тих місцях, де є реальна небезпека ракетного обстрілу або атаки ворожих безпілотників.