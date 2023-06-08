В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)

В Україні з 19:30 8 червня шириться повітряна тривога, яка почалася зі східних областей і потім перекинулася на південні, центральні й західні регіони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сервіс alerts.in.ua.

Першими про повітряну тривогу повідомили Донецька та Харківська області.

Станом на 20:10 тривога охопила також Львівську, Волинську, Івано-Франківську, Закрпатську, Хмельницьку, Тернопільську й Чернівецьку області.

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Моніторингові телеграм-канали повідомляють про чотири крилаті ракети у повітряному просторі України.

О 20:17-20:19 повітряну тривогу оголосили в Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Натомість тривогу відмінили в Тернопільській області. Однак у 20:24 на Тернопільщині знову оголосили повітряну тривогу.

Після 21:03 в регіонах України почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.

Разом з тим, моніторингові телеграм-канали повідомляють про можливий бойовий виліт статегічної авіації РФ. Відповідно, просять українців не ігнорувати нічні повітряні тривоги.