У Бериславському районі Херсонщини внаслідок російського обстрілу загинула жінка

Унаслідок обстрілу росіянами Бериславського району Херсонщини загинула жінка та ще один місцевий житель дістав травми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 8 червня 2023 року близько 15:30 російська армія здійснила обстріл Бериславського району. Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів під завалами будинку загинула жінка. Ще один місцевий житель травмований", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, російські війська атакували населений пункт керованими авіабомбами.

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За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, під час обстрілу Херсону, який росіяни здійснили сьогодні, 8 червня, під час евакуації мирних жителів, постраждали 9 людей, серед яких двоє працівників ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини.

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