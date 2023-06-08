Зниження потужності ГЕС компенсуватиме теплова генерація, - ДТЕК

Потужності ГЕС впали після зниження рівня води у водосховищах після підриву Каховської гідроелектростанції. Це компенсуватиме теплова генерація, щоб уникнути відключень.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уся система зараз буде адаптуватися, щоб, з одного боку, зменшити об'єм води, що скидається в Каховське водосховище, а з іншого - забезпечити достатність балансуючих потужностей за рахунок ТЕС. Через те, що зараз дещо менше виробляють ГЕС, наші станції навпаки забезпечують додаткову генерацію в систему, щоб споживачі не мали відключень", - зазначив він.

Сахарук додав, що зараз робота ТЕС, які поряд із ГЕС виконують функцію балансування в енергосистемі, буде дуже важливою, особливо під час пікових навантажень. Він звернув увагу на прохання "Укренерго" зменшити споживання під час піків, щоб полегшити балансування енергосистеми.

Загалом, за його словами, система збалансована, балансових обмежень немає, а імпорт надходить у невеликих обсягах.

"Найбільше відключень у прифронтових і прикордонних районах. Найскладніша ситуація в Донецькій області, де щодня знеструмлюється через обстріли 10-20 тис. споживачів", - пояснив топменеджер ДТЕК.

Але, як зазначив Сахарук, це точкові відключення, не пов'язані з дефіцитом потужності.

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