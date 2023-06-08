Туреччина працює над наданням гуманітарної допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Про це Кулеба написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Кулеба повідомив, що привітав Фідана з призначенням і поінформував його про "жахливі гуманітарні та екологічні наслідки катастрофи в Каховці".

"Він підтвердив, що Туреччина працює над наданням гуманітарної допомоги для пом'якшення кризи", – додав міністр.

МЗС Туреччини, яке теж прокоментувало цю подію, зазначило, що міністри обговорили розвиток подій в Україні, а Кулеба запросив турецького колегу відвідати Київ.

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Нагадаємо, Кулеба сьогодні розкритикував пропозицію Туреччини створити міжнародну комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС.