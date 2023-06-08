Почалися перші виплати за програмою єВідновлення, - Шмигаль

Загалом українці подали понад 17,3 тис. заяв на допомогу з відновлення пошкодженого майна. Уряд уже виділив на це 4,4 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

"Почалися перші виплати коштів у межах програми єВідновлення. Їх отримали люди з Київщини та Донеччини. Загалом українці подали понад 17,3 тис. заяв на допомогу з відновлення пошкодженого майна. Уряд уже виділив на це 4,4 млрд грн", - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль зауважив, що наразі створено 444 місцеві комісії, що займаються верифікацією пошкоджень.

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"Маємо досягти показника в 700 комісій. Їхня робота повинна бути публічною й доступною кожному громадянину. Так само як і процес подачі заявок та відстеження етапів їхнього розгляду. Мінцифри та Мінінфраструктури працюють над створенням такої системи", - повідомив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, незабезпечені першочергові потреби України на відновлення цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів.

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