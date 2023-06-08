"Я впевнений, що в нас буде фінансування для підтримки України стільки, скільки буде потрібно", - Байден
Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Байден наголосив, що Вашингтон і його союзники доклали зусиль, аби безперервно підтримувати Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії, й "з огляду на ситуацію, що склалась зараз, ми оптимістичні".
"Я впевнений, що в нас буде фінансування для підтримки України стільки, скільки буде потрібно, і це буде реальним, навіть якщо в Конгресі будуть голоси проти", – зазначив він.
Байден зауважив, що обговорював питання війни в Україні з представниками Конгресу – зокрема й тими, хто скептично відгукувався про подальшу підтримку Києва.
"Я говорив їм: якщо ми припинимо підтримку України, Росія не зупиниться на Києві, й навіть мої критики погоджуються, що це так", – пояснив він.