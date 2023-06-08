"Я впевнений, що в нас буде фінансування для підтримки України стільки, скільки буде потрібно", - Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден запевняє, що США матимуть можливість фінансувати допомогу Україні, скільки це буде потрібно, навіть якщо у Конгресі будуть голоси проти.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Байден наголосив, що Вашингтон і його союзники доклали зусиль, аби безперервно підтримувати Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії, й "з огляду на ситуацію, що склалась зараз, ми оптимістичні".

"Я впевнений, що в нас буде фінансування для підтримки України стільки, скільки буде потрібно, і це буде реальним, навіть якщо в Конгресі будуть голоси проти", – зазначив він.

Байден зауважив, що обговорював питання війни в Україні з представниками Конгресу – зокрема й тими, хто скептично відгукувався про подальшу підтримку Києва.

"Я говорив їм: якщо ми припинимо підтримку України, Росія не зупиниться на Києві, й навіть мої критики погоджуються, що це так", – пояснив він.

Також читайте: Сунак обговорить з Байденом посилення української ППО