Росіяни обстріляли 6 громад на Сумщині, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 79 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Сумська ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

- Миропільська громада: був мінометний обстріл – 16 вибухів.

- Білопільська громада: зафіксовано обстріл з міномету – 13 вибухів.

- Новослобідська громада: з території рф ворожий гвинтокрил здійснив пуск 3 ракет.

- Краснопільська громада: 37 мін скинув ворог на територію громади.

- Великописарівська громада: був мінометний обстріл – 8 вибухів та артобстріл – теж 8 вибухів.

- Середино-Будська громада: росіяни гатили з мінометів – 5 вибухів. Пошкоджено 1 приватний будинок, приватне авто та електромережу.

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