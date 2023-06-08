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Поліція посилила патрулювання біля Київської ГЕС

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гес,київська
Поліція посилила патрулювання в районі Київської гідроелектростанції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова повідомила у фейсбуці.

За її словами, у разі ускладнення ситуації для оперативного реагування в регіоні діють цілодобові наряди.

"Про потужний захист греблі і так зрозуміло, втім у випадку надзвичайної ситуації поліція буде залучатись до проведення евакуації та всебічного сприяння силам безпеки", - додала Прянішнікова.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Того ж дня росіяни почали погрожувати ударом по Київській ГЕС. Відповідні погрози лунали на державних каналах Російської Федерації та в місцевих пабліках.

Нагадаємо, гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявляв, що Київська гідроелектростанція захищена від ударів як з повітря, так і зсередини, тому російські окупанти не зможуть їй нашкодити.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Владислав Ковалюк 6f35e66b
    надапавтаріть
  • Владислав Ковалюк 6f35e66b
    А є Бєлгородська ГЕС? Просто цікаво
  • Павло Мокрицький 33213b33
    Там же хвилерізи, перед шлюзами 🤔
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