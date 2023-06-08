Поліція посилила патрулювання біля Київської ГЕС

Поліція посилила патрулювання в районі Київської гідроелектростанції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова повідомила у фейсбуці.

За її словами, у разі ускладнення ситуації для оперативного реагування в регіоні діють цілодобові наряди.

"Про потужний захист греблі і так зрозуміло, втім у випадку надзвичайної ситуації поліція буде залучатись до проведення евакуації та всебічного сприяння силам безпеки", - додала Прянішнікова.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Того ж дня росіяни почали погрожувати ударом по Київській ГЕС. Відповідні погрози лунали на державних каналах Російської Федерації та в місцевих пабліках.

Нагадаємо, гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявляв, що Київська гідроелектростанція захищена від ударів як з повітря, так і зсередини, тому російські окупанти не зможуть їй нашкодити.