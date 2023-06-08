РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених

Російська православна церква заявляє, що передала Угорщині групу українських військовополонених. Передача нібито відбулася з ініціативи угорської сторони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу РПЦ.

"З благословення святішого патріарха Московського і всієї Русі Кирила за посередництва Російської православної церкви в рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях", - ідеться в повідомленні.

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РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, пише, що РПЦ дійсно мала план про передачу Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених, не узгодивши це з українською стороною.