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РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених

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Російська православна церква заявляє, що передала Угорщині групу українських військовополонених. Передача нібито відбулася з ініціативи угорської сторони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу РПЦ.

"З благословення святішого патріарха Московського і всієї Русі Кирила за посередництва Російської православної церкви в рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях", - ідеться в повідомленні.

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РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, пише, що РПЦ дійсно мала план про передачу Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених, не узгодивши це з українською стороною. 

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Топ коментарі

  • Андрій Саган
    "закарпатського походження" --- бред конечно еще тот, вы хотя бы не транслировали имперский бред что одних что вторых, какое такое закарпатское происхождение? Может львовское есть,или киевское или харьковское?
  • Андрій Саган
    Происхождение в современном контексте асоциируется не с каким то географическим регионом,а со страной, к примеру украинского происхождения,американского,немецкого,канадского и так далее, тут идет прямая манипуляция которая выгодна как венграм так и кацапам, первые уже давно рассказывают что Закарпатье это что то отдельное от Украины, и они совсем не против бы были чтобы эти територии отошли к ним,а кацапы этому и рады,и всегда готовы подыграть лишь бы в Украины было побольше проблем и кофнликтов.
  • Evgeny N
    РПЦ тепер офіційно - сторона конфлікту, яка бере полонених???
    Шо там Папа з Ватикану? Ще цитує Достоєвського?

    Але питання:
    Чому Угорщині, а не Україні?
    Закарпаття для РПЦ - це Угорщина?
    Розкольник, що розірвав євхрастичні відносини з Константинополем, називає себе представником правосланої церкви?
    Де реакція влади на все це? Чи була домовленість?
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