Під водою на півдні опинились могильники тварин, щонайменше два з них - із сибіркою, - Зеленський

Під водою на півдні опинились могильники тварин, щонайменше два з них - із сибіркою.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до світових екоактивістів, лідерів думок та міжнародних експертів, передає Цензор.НЕТ.

"Рукотворна катастрофа на Каховській ГЕС – це не природне лихо і не прояв кліматичної кризи. Це лихо – Путін. Те, що він робить. Те, що він наказує робити", – сказав глава Української держави.

Він зазначив, що наразі ситуація надзвичайно складна, адже російські війська не припиняють артилерійські удари по території, де здійснюється евакуація людей. Зеленський уточнив, що внаслідок цих терористичних обстрілів є поранені. "Цей російський злочин екоциду – найбільший за десятиліття в Європі, але, судячи з усього, російські окупанти вирішили ще додатково погіршити його наслідки", – додав Президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рівень води у Каховському водосховищі опустився нижче "мертвої точки" і становить 12,5 метра, - Укргідроенерго

Глава держави заявив, що на окупованій Росією частині території, де затоплені близько десятка населених пунктів, взагалі не здійснюється евакуація. "Люди другу добу на дахах у водяній пастці без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Скільки там загиблих і постраждалих, ми поки що не знаємо", – розповів Зеленський.

Він зауважив, що буквально щогодини встановлюється більше деталей щодо того, яку шкоду РФ завдала цією катастрофою. "У понад 30 населених пунктах життя зламане. Для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води. Через знищення дамби затоплені сховища палива, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин. Із них – щонайменше два "сибіркові поховання", і обидва – на тимчасово окупованій території. Що з ними зараз, нам невідомо. Там, де не було централізованої каналізації, каналізаційні стоки вже у воді, якою вкрито все", – сказав Президент України.

Окрім того, за його словами, кількість екосистем, які знищені або поставлені на межу вимирання російським терактом, уже обчислюється тисячами. Зокрема, понад 50 тисяч гектарів лісів затоплено, щонайменше половина з яких загине. Відповідно десятки тисяч птахів і щонайменше двадцять тисяч диких тварин під загрозою загибелі. "Очевидно, що Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот. Жоден народ не має залишатися наодинці з такими викликами!" – наголосив глава Української держави.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.