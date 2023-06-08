Україна створить експертну групу щодо притягнення Росії до відповідальності за екоцид, - Зеленський

Україна створить експертну групу щодо притягнення Росії до відповідальності за екоцид. Вона буде подібна до груп, що займаються просуванням санкцій та гарантіями безпеки для України.

Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського, опублікованій на телеграм-каналі офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Так само, як ми створили спеціальні експертні групи, що займаються просуванням санкцій і гарантій безпеки для України, ми створюємо й експертну групу, яка буде займатися передусім консолідацією світу, щоб за екоцид була повна відповідальність Росії і щоб наша країна не залишилася наодинці із цією трагедією – з екоцидом", - заявив Зеленський.

Він висловив упевненість у тому, що за достатнього рівня лідерства у світі відповідні інструменти є втілюваними в реальність.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.