Україна щомісяця отримує майже 3 тисячі заявок від російських військових в рамках проєкту "Хочу жить", – ГУР МО

Єдиний центр прийому звернень військовослужбовців Російської Федерації щодо здачі в полон "Хочу жить" щомісяця отримує понад 3 тисячі заявок.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в інтерв‘ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Понад 3 тисячі заявок ми стабільно отримуємо в місяць від російських військовослужбовців, які хотіли б скористатися цим проєктом. Кожне таке звернення – індивідуальна спецоперація, складна у реалізації", – зазначив він.

Юсов наголосив, що рахунок тих, кого вже вивели, "іде на сотні". Водночас за його словами, випадків, коли військові здаються разом із технікою, зовсім небагато – десятки.

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