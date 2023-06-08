Рішення про підрив Каховської ГЕС віддавав особисто Путін, - ГУР МО

Рішення про підрив Каховської ГЕС віддавав особисто президент Російської Федерації Володимир Путін.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив в інтерв‘ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз порушене кримінальне провадження, триває слідство, і всі дані передаються в межах цього розслідування. Так, це була вибухівка. Так, це був внутрішній вибух і керована детонація. Це та інформація, яку ми зараз можемо оприлюднювати", – зазначив він.

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Юсов висловив думку, що рішення про підрив ГЕС і остаточний наказ віддавав безпосередньо президент Російської Федерації Володимир Путін, оскільки "цей теракт за масштабами можна порівняти із рішенням про повномасштабне вторгнення в Україну".

Представник ГУР підкреслив, що жодна інша особа на території Росії не взяла б на себе таку відповідальність.

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Юсов також зауважив, що виконавці підриву, які дислокувалися на території навколо Каховської ГЕС і греблі, відомі. Однак він додав, що на етапі мінування могли бути залучені й інші спецпідрозділи. "Переконаний, що діяла окрема група страхування (на випадок, якби кадрові військові відмовилися від виконання цього завдання)", – додав представник ГУР.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.