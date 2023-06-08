У водосховище Південне перестала надходити каховська вода. Запасу вистачить на 1,5 місяця, - Вілкул

У водосховище Південне перестала надходити каховська вода, запасу води вистачить на 1,5 місяця.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні о 03.20 ночі рівень у Каховському водосховищі впав нижче за наш водозабір. І зараз уже знаходиться нижче за рівень 12,5 метрів, при нормі 16,8 метрів. Для нас це означає, що у наше водосховище Південне вже перестала надходити каховська вода", - написав він.

За його словами, у самому водосховищі Південному, завдяки заздалегідь проведеним роботам, є запас на 1,5 місяця, але за умови економного споживання.

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За ці 1,5 місяця влада має реалізувати низку серйозних проектів для того, щоб місто і далі було з водою.

Зараз у Кривому Розі "Кривбасводоканал" працює майже у штатному режимі, якість води контролюється фахівцями.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.