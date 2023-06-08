Якщо вода й далі підійматиметься, з правобережної частини Херсонщини доведеться евакуювати близько 16 тисяч осіб, - ОВА

Якщо вода через підрив Каховської гідроелектростанції й далі підійматиметься, з правобережної частини Херсонщини доведеться евакуювати близько 16 тисяч осіб.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні евакуювали 559 людей із небезпечних територій волонтери, рятувальники та поліцейські. Вже вивезли 2334 жителі області. Найбільше це з мікрорайону Корабел у Херсоні, звідки врятували 1765 херсонців. За попередніми підрахунками, із зони підтоплення на правобережжі, якщо вода буде далі розповсюджуватися, доведеться евакуювати близько 16 тис. людей", - зазначив Прокудін.

За його словами, вранці середній рівень підтоплення був на рівні 5,61 м, а наразі 5,58 м. Утім ситуація залишається досить складною, адже за прогнозами, рівень води може підвищитися.

"Затоплено 600 кв. км Херсонщини, з них 32% це правобережжя, а 68% - це тимчасово окупований наш лівий берег. На правобережжі підтоплено 28 населених пунктів. Попередньо, від водної стихії постраждали 3500 будинків Найбільше постраждали Каховський та Бериславський райони", - додав Прокудін.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

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За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.