На Херсонщині вода відступила на 6 см, - ОВА

В Херсонській області вода відступила на 6 см і зараз тримається на рівні 5,55 м.

Про це поінформував голова Херсонаської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація залишається складною, але поступово стабілізується. Всього на правому березі Дніпра відомо про 3624 підтоплених будинки. На лівому ж березі ситуація залишається критичною.

"Люди евакуюються власними силами, а їм в спину стріляють окупанти", - зазначив Прокудін.

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Раніше Прокудін заявляв, що якщо вода прибуватиме, доведеться евакуйовувати 16 тисяч осіб з правобережної Херсонщини.