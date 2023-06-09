Екоактивістка Грета Тунберг вимагає покарати Росію за екоцид в Україні

Знищивши греблю Каховської ГЕС, Росія спричинила екоцид, за що обов’язково мусить бути покарана.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала шведська екоактивістка Грета Тунберг, передає Цензор.НЕТ.

"Цей екоцид - продовження невиправданого повномасштабного вторгнення Росії до України. Це - ще один злочин, що відняв у світу мову. Наші погляди знову прикуті до Росії, яка мусить бути притягненою до відповідальності за свої злочини", - написала Тунберг.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.