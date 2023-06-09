Сунак - Путіну: Немає сенсу чекати, ми нікуди не підемо, ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав "вирішальним" внесок США у справу підтримки України та запевнив, що його країна віддана зобов’язанням, аби досягти перемоги сил демократії й свободи.

Про це Сунак заявив під час спільної з президентом США Байденом пресконференції в Білому домі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сполучене Королівство пишається нашим внеском, включно з танками, далекобійною зброєю та навчанням українських солдатів. Але не має бути сумнівів, що лідерство та ресурси США стали вирішальним внеском, який дозволяє силам демократії та свободи перемогти", - наголосив Сунак.

У цьому зв’язку він висловив слова вдячності особисто президенту Байдену та американському народу, які продовжують забезпечувати Україну всім необхідним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сунак обговорить з Байденом посилення української ППО

Водночас Сунак підкреслив необхідність для інших країн активізувалися й реалізувати свою частину внеску у спільну безпеку в умовах агресії РФ.

"Нам пощастило отримати інвестиції Америки в європейську безпеку, однак ми повинні розділити тягар разом", - заявив прем’єр.

За його словами, видатки Сполученого Королівства на оборону завжди були більшими за 2%, що вважається "контрольним показником" для країн НАТО. "Ми заохочуємо інші країни наслідувати приклад США й Великої Британії, оскільки наша безпека є колективною", - наголосив Сунак.

Він також погодився з думкою Байдена що йдеться насамперед про стримування РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідка Британії ретельно вивчає підрив Каховської ГЕС, - Сунак

"Путін думатиме, що може почекати, поки НАТО втомиться, знесилиться і здасться, але цьому не бувати. І чим більше ми можемо забезпечити підтримку України – не лише тут і зараз, але й підтримку на майбутнє, на роки – я думаю, це надішле йому потужний сигнал, що немає сенсу чекати, ми нікуди не підемо, ми будемо тут стільки, скільки потрібно", - резюмував глава британського уряду.