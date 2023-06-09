Зеленський провів нараду, як забезпечувати водою Дніпропетровську область: проблеми у Кривому Розі, Марганці, Покрові і Нікополі

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо реалізації проектів магістральних водогонів на заміну тим, які живилися з Каховського водосховища, задля забезпечення водою жителів регіону.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак доповів, що підрив дамби на Каховській ГЕС призвів до проблем із забезпеченням питною водою жителів міст Кривий Ріг, Марганець, Покров і Нікополь. Зокрема, припинено роботу водоканалів у Покрові та Марганці. Зараз у цих містах відбувається підвезення води за допомогою залізничного та автомобільного транспорту, повідомляє сайт президента, передає Цензор.НЕТ.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував про проекти будівництва водогонів Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь і Хортиця – Томаківка. За його словами, реалізація цих проектів дасть змогу забезпечити якісною питною водою людей у постраждалих районах.

Крім того, заплановане розширення мережі свердловин у Дніпропетровській області та проведення реконструкції наявних водогонів.

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Також було заслухано інформацію голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, Марганецького міського голови Геннадія Боровика, Нікопольського міського голови Олександра Саюка та Покровського міського голови Олександра Шаповала щодо водозабезпечення громадян.

Володимир Зеленський доручив опрацювати питання щодо залучення додаткової техніки для підвезення води в населені пункти.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.