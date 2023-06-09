В умовах окупації розслідування підриву Каховської ГЕС неможливе, - Кислиця

Розслідування підриву греблі Каховської ГЕС неможливе в умовах окупації та відмови загарбницької адміністрації від співпраці.

Про це постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ви можете зробити логічний висновок, що будь-яке розслідування за нинішніх умов окупації та відмови окупаційної влади від співпраці неможливе", – сказав він.

На прохання прокоментувати переговори, ініційовані Ердоганом щодо створення комісії для розслідування за участю експертів воюючих сторін, ООН та міжнародної спільноти, Кислиця порадив поцікавитися в представника Туреччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екоактивістка Грета Тунберг вимагає покарати Росію за екоцид в Україні

"Думаю, вам краще запитати турецьку місію або турецького представника про те, як далеко вони просунулися в цих дискусіях – це не вирішується з Нью-Йорка", – зауважив дипломат.

Він підкреслив, що Україна очікує повної співпраці з боку окупаційної влади в наданні безперешкодного доступу для евакуації людей міжнародним організаціям, таким як ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Навіть їхні військові сидять на деревах, чекаючи евакуації, – додав постпред. – Вони навіть не піклуються про своїх солдатів".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.